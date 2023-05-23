Абонентов «Ростелекома» предупредили о сбое при переходе на иностранные сайты

Россияне могут столкнуться с трудностями при переходе на иностранные интернет-ресурсы, предупредили в «Ростелекоме». Всему виной – сбой на одной из европейских площадок обмена трафиком.

«Отмечаются технические проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам. Подключены резервные международные каналы связи», – цитирует сообщении компании агентство «Прайм».

«Ростелеком» заверил, что сети внутри России работают в штатном режиме.

Ранее жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска пожаловались на сбои в работе «Ростелекома», следует из данных сервиса мониторинга неполадок Downradar.

Москва, Наталья Рязанова

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