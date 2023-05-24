Российский ЗРК без оператора впервые сбил самолет ВСУ

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» сбил украинские самолеты в зоне специальной военной операции без участия оператора. Это первая в мире боевая работа подобной системы в полностью автоматическом режиме.

«Комплекс «Витязь» впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», – рассказал источник РИА Новости.

Элементы искусственного интеллекта ЗРК выбрали алгоритм работы и действовали по нему, а оператор только контролировал общую работу комплекса. Собеседник отметил, что комплекс очень надежно защищен от помех, поскольку одновременно работает в активном и в пассивном режимах радиолокации. Такой метод также повышает возможности «Витязя» по обнаружению и классификации целей.

Москва, Наталья Рязанова

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