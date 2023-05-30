Число людей на орбите Земли достигло нового рекорда

Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» с тремя космонавтами на борту. И число людей на орбите Земли превысило предыдущий максимум, установив новый рекорд в 17 человек.

Пилотируемый корабль стартовал с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2-эф» с космодрома Цзюцюань утром 30 мая. В установленное время он отделился от ракеты-носителя и вышел на запланированную орбиту. Запуск признали успешным, сообщило агентство «Синьхуа».

После стыковки корабля с космической станцией экипажи «Шэньчжоу-16» и «Шэньчжоу-15» поменяются местами. Трое новоприбывших космонавтов займутся плановые исследованиями.

В результате запуска китайского корабля на орбите одновременно находятся 17 человек, что стало новым рекордом. Предыдущий рекорд составлял 14 человек: 16 сентября 2021 года на орбите находились семь человек на МКС, три космонавта из Китая в корабле «Шэньчжоу-12» и четверо американцев на корабле Crew Dragon США в рамках частной миссии, сообщило РИА Новости.

Сейчас трое китайцев находятся на станции «Тяньгун» и 11 граждан других стран на МКС: экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon, частной миссии компании Axiom Space AX-2.

Москва, Наталья Рязанова

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