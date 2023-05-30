В России разрабатывают ракету с многоразовой первой ступенью

Частная космическая компания SR Space разрабатывает многоразовую первую ступень для ракеты-носителя. Благодаря новому двигателю ступень можно будет не разбирать целиком перед очередной отправкой, рассказал гендиректор компании Олег Мансуров.

«На ракете-носителе Cosmos, это уже ракета орбитального класса, возможен возврат первой ступени», – сказал Мансуров в интервью «Интерфаксу».

По его словам, Cosmos снабдят метановыми двигателями, они и позволят использовать первую ступень несколько раз.

«Одно из преимуществ метана – возможность повторного использования ступеней без необходимости полного разбора, чистки и так далее», – сказал гендиректор SR Space.

Двухступенчатая ракета-носитель Cosmos сможет выводить на орбиту малые космические аппараты, способные нести полезный груз до 100 кг на низкую околоземную орбиту, и до 50 кг на солнечно-синхронную орбиту.

Москва, Наталья Рязанова

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