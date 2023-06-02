В России задумали ограничить параллельный импорт вычислительной техники

Министерство промышленности и торговли России вместе с отечественными производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта более 20 иностранных брендов. Среди них Asus, Acer, HPE и другие. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник на рынке электроники.

По его словам, также в перечне брендов, которые предлагается исключить из параллельного импорта, Basler, Delta Electronics, MSI, Acer, PureStorage, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. С соответствующей инициативой выступил консорциум АНО «Вычислительная техника».

По данным другого источника, в Минэкономики рассматривают более широкий список. В нем, в частности, значатся IBM, Dell, HP, Cisco, Hitachi, Fusitsu, Arista, Oracle, xFussion, Inspur, xFussion.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил, что инициатива обсуждается. По его словам, ведомство «ждет более конкретно сформулированных предложений». При этом источник газеты на рынке заявил, что нормативный акт о внесении соответствующих изменений уже готов.

В Минцифры считают, что рассмотреть вопрос о запрете параллельного импорта можно лишь в отношении продукции, производство которой уже налажено в России. По мнению российских вендоров, следует вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране

При этом участники IT-рынка предупреждают, что текущего количества и качества отечественной техники не хватит для удовлетворения всего спроса. Кроме того, в случае ограничений она только дополнительно подорожает.

Как заявил один из собеседников газеты со ссылкой на информацию Федеральной таможенной службы, в 2022 году поставки серверов, систем хранения данных, компьютеров и запчастей для такой техники сократились на 15% – до $6,6 млрд. Физический объем импорта рухнул на 24%, до порядка 41 млн устройств. Доля американских и европейских производителей сократилась в десятки раз, а лидерство захватили азиатские производители.

Москва, Наталья Петрова

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