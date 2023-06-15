«Ведомости»: боты давали почти половину интернет-траффика в 2022 году

Порядка 40,5% всего трафика в рунете в 2022 году приходилось на боты. При этом, доля вредоносных ботов выросла с 19 до 23%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные менеджера продукта Qrator.AntiBot в Qrator Labs Георгия Тарасова.

По сравнению с 2021 годом объем трафика в сети, сгенерированного людьми, сократился с 64,5 до 59,5%. Мобильный трафик по итогам прошлого года вырос на 18% – с 29,6 до 35 эксабайт.

По данным компании, индексирующие веб-сайты и проверяющие их на уязвимость боты сгенерировали около 17,5% общего трафика. Этот объем почти не изменился. Но доля вредоносных ботов в 2022 году заметно выросла: с 19 до 23%. Они несут угрозу не только интернет-магазинам, но и сферам энергетики, ЖКХ, финансов. «Плохие» боты собирают персональные данные граждан, спамят в комментариях, ведут DDos-атаки или «скликивают» рекламу.

Тенденция роста трафика от ботов – общемировая. Она связана с развитием технологий, упрощением процесса разработки ботов и удешевлением их использования. Эксперты спрогнозировали, что доля сгенерированного человеком трафика будет быстро снижаться.

Москва, Наталья Рязанова

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