В России планируют запустить в космос первую частную ракету

В России в конце текущего года планируется запустить в космос первую частную ракету. Соглашение о разработке ракеты-носителя и его запуске было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Проект реализует частная космическая компания SR Space совместно с ИТ-холдингом Т1. Предполагается вывести за верхнюю границу атмосферы – линию Кармана – на высоту более 100 километров передатчик сигнала. Достигнув точки назначения, он отправит на землю сигнал, который примут беспилотники, передает РИА «Новости».

Как пояснили в SR Space, было решено отказаться от промежуточных пусков и сфокусироваться уже на готовом изделии. Это было сделано для ускорения всех процессов из-за быстро растущего спроса на вывод космических аппаратов в космос.

Полученные в ходе полета данные в перспективе откроют возможность доставлять на околоземную орбиту малые космические аппараты и группировки из них. Это может стать новым стандартом в секторе коммерческой транспортировки грузов в космос, добавили в Т1.

Москва, Зоя Осколкова

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