В России задумали запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG

Минцифры и Минпромторг рассматривают запрет на параллельный импорт серверов и систем хранения данных из недружественных стран, аналоги которых есть в России. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. Также обсуждается запрет на ввоз мобильных устройств Samsung и LG, добавил он. Эта мера не касается смартфонов iPhone, уточнил министр.

По словам Шадаева, речь идет о запрете на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, например, HP, IBM, «по которому есть конкурентные российские аналоги». Об этом сообщает «Интерфакс».

Также может быть запрещен ввоз смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, поскольку в России есть китайские аналоги, которые, как подчеркнул министр, «никак не уступают».

Шадаев добавил, что обсуждение находится в начальной стадии, передает «Прайм». Сроки, в которые может быть принято данное решение, он не назвал, однако спрогнозировал, что утверждение этого решения «будет недолгим».

Москва, Наталья Петрова

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