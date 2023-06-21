Маск хочет чипировать мозг человека в прямом эфире

Стартап Neuralink проведет прямую трансляцию первой операции по имплантации чипа в мозг человека. Об этом заявил Илон Маск.

По словам миллиардера, Neuralink намерена провести операцию в 2023 году. Чип будут имплантировать пациенту с тетраплегией или параличом нижних конечностей во время веб-трансляции, которую будет проводить Reuters.

Пока нет информации о том, будет ли трансляция или запись прямого эфира доступна общественности. Также не разглашаются данные о числе участников первой фазы испытаний мозговых имплантатов.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в конце мая одобрило испытания на людях чипов, которые вживляются в мозг. Как говорил Маск, чипы Neuralink позволят инвалидам обрести утраченные способности, а также могут быть использованы для лечения ожирения, аутизма, депрессии и шизофрении.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»