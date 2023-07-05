Во Франции узаконят слежку за гражданами через смартфоны

Национальное собрание Франции, 5 июля, в первом чтении приняло в закон поправки, разрешающие полиции слежку за подозреваемыми через их смартфоны, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте французского законодательного органа говорится, что «поправки позволят правоохранительным органам дистанционно и незаметно для хозяина смартфона включать его микрофоны и камеры. Таким образом, у силовых структур появится возможность записывать все разговоры, осуществляя слежку».

«Закон предусматривает получение данных о местоположении устройства, что планируется применять, прежде всего, в отношении подозреваемых в терроризме», – сообщают СМИ со ссылкой на французский минюст, предложивший такие поправки.

Париж, Иван Бабурин

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