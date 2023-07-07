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Пятница, 7 июля 2023, 14:54 мск

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Во Франции выделят 5 млн евро на защиту чиновников во время беспорядков

Власти Франции выделят 5 млн евро на защиту депутатов и мэров городов, где возникают беспорядки и протесты. Об этом сообщила министр-делегат по вопросам территорий Доминик Фор.

«Правительство собирается бороться с нападениями на местных выборных должностных лиц, которые стали мишенью в Л'Ай-ле-Розе, Монлюсоне или Понтуазе в последние дни», – заявила Фор в интервью изданию Monde.

В программу защиты включат юридическую и психологическую помощь чиновникам, а также обеспечат их «тревожными кнопками» для вызова правоохранителей и другими охранными системами, в том числе по определению геопозиции должностного лица. Министр готовится представить план, содержащий двенадцать мер, на который выделят 5 млн евро.

Напомним, 27 июня во Франции начались масштабные акции протеста и погромы в пригородах Парижа и других крупных городов после убийства полицией 17-летнего подростка, который оказал сопротивление при задержании. По данным МВД, были сожжены 12 тысяч автомобилей, а нападению подверглись около 500 мэрий, отделов полиции и других органов власти по всей стране. Кроме того, демонстранты разграбили сотни банковских отделений и тысячи торговых точек.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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