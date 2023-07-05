Власти Франции объявили о «возвращении спокойствия»

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате в среду, 5 июля, заявил о прекращении беспорядков на всей территории страны, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию, которая велась на сайте верхней палаты парламента.

В ходе своего выступления глава французского МВД сказал: «Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории Франции. МВД по-прежнему находится в режиме повышенной мобилизации – необходимо внимательно следить за тем, что будет происходить в ближайшие дни».

Глава кабинета министров Франции Элизабет Борн со своей стороны заявила, что «ситуация постепенно возвращается к норме».

Париж, Иван Бабурин

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