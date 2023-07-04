Франция превратилась в полицейское государство

Массовые беспорядки во Франции стали возможны в результате обострения системных проблем в обществе, которые руководство страны решает с помощью манипулятивных технологий и расширением полномочий полиции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой академии при правительстве РФ Алексей Мартынов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, жестокость французских сотрудников правопорядка стала привычной для французов и не носит этнического характера.

«Сегодняшняя Франция вполне себе привыкла к подобным вещам. И воспринимать этот протест как бунт этнического меньшинства французов, наверное, не приходится. В этих беспорядках с удовольствием участвуют все, и не только алжирцы, арабы, негры французского происхождения. Собственно говоря, мотор этих протестов – это обратно-пропорциональная реакция на крайнюю жестокость полиции во Франции», – полагает Мартынов.

Эксперт обратил внимание, что многие годы во Франции накапливаются системные проблемы. «Ведь проблемы, которые копятся, в том числе, и в сфере локальной жизни разнообразных, скажем, не «белых» французов, они копятся годами, десятилетиями, и по сути не решаются до конца. А решаются проблемы путем ужесточения действий властей, полиции. У полиции все больше и больше полномочий, расширяется мандат на насилие», – подчеркнул он.

«Это такой бесконечный снежный ком, который накручивается. И от раза к разу масштабнее эти все мероприятия, если можно так выразиться. Помните тех же «желтых жилетов», как их разгоняла полиция, ломали руки, выбивали глаза дубинками и так далее. То есть, это была обычная история», – считает политолог.

«На позапрошлых президентских выборах в первом туре я оказался в Париже, как раз, когда в первый раз выбирали Макрона. В свойственной себе традиции после первого тура в 9 вечера студенты вышли на площадь Бастилии. Никакой агрессии со стороны этих студентов не проявлялось и не просматривалось. Я был шокирован жесткостью и стремительным кавалерийским наскоком парижских полицейских. Их дубинами так «метелили», совершенно не разбирая ни цвета лица, ничего. Там досталось даже нашим журналистам, которые вполне себе были белые и с камерами, и с аккредитацией… Полиция и достаточно давно вот подобным образом себя ведет и с каждым годом расширяются полномочия и возможные законные основания для применения жесткой силы и летального оружия для полицейских», – рассказал Мартынов.

Как считает эксперт, что нынешний президент Франции Эмануэль Макрон не способен системно изменить ситуацию в стране. «Проблемы надо решать. Конечно, видимость создается, какие-то программы, еще что-то, но этого явно недостаточно. И абсолютно точно через усиление репрессий и полицейского давления вряд ли возможно их решить. Вот об этом речь. В этих бунтах участвуют все, в том числе и «белая» Франция. Поэтому нужно системно менять какие-то вещи. Ну, а Макрон, он не про то, чтобы системно что-то менять. Он про политтехнологии, причем, достаточно манипулятивные, открытые, некрасивые», – заключил Мартынов.

Напомним, 27 июня во Франции начались масштабные акции протеста и погромы в пригородах Парижа и других крупных городов после убийства полицией 17-летнего подростка, который оказал сопротивление при задержании.

Москва, Мария Соколова

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