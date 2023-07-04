Макрон заявил о чрезвычайном положении во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 4 июля, заявил, что для ускоренного возмещения ущерба, нанесенного в ходе беспорядков, в стране будет введен в действие закон о чрезвычайном положении, – сообщает телеканал BFMTV.

В сообщении телеканала со ссылкой на участника встречи президента Франции с мэрами городов, пострадавших от беспорядков, говорится: «Мы представим закон о чрезвычайном положении, чтобы сократить все сроки, установить процедуру по ускоренному восстановлению».

Ранее сегодня сообщалось, что Эмманюэль Макрон провел встречу с мэрами 241 французского города, пострадавших от массовых беспорядков.

Париж, Иван Бабурин

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