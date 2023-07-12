Корпорация Apple ввела новые ограничения для пользователей из России

Компания Apple начала отменять платные подписки на аудио- и видеоредакторы для пользователей из России. Об этом сообщает портал Rozetked.

Россияне столкнулись с тем, что в перечне приложений не могут найти опции для оформления платных подписок Logic Pro и Final Cut Pro для iPad. Новые пользователи не могут пройти дальше экрана приветствия. Бесплатный пробный период также оказался недоступен.

Те, кто ранее оформил подписку, получили уведомление об ошибке и обещание вернуть деньги на счет, с которого производилась оплата. Apple утверждает, что обеспечит возврат средств в течение 30 дней.

Версии Final Cut Pro и Logic Pro для iPad вышли в мае 2023 года. Подписка на месяц для пользователей из РФ стоила 349 рублей, а на год – 3990 рублей.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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