Китай отправит исследователей на Луну к 2030 году

Китай планирует высадить человека на Луну до 2030 года, заявил заместитель главного инженера Китайского космического агентства Чжан Хайлянь. Следующим этапом освоения спутника Земли станет строительство научной станции на поверхности, пишет Global Times.

В пилотируемой посадке на Луну планируется использовать две ракеты-носителя: в одной полетят тайконавты, другая будет нести спускаемый аппарат. На орбите Луны ракеты состыкуются, и люди перейдут в посадочный модуль.

Он же заберет тайконавтов с поверхности спутника после забора образцов. Модуль должен будет пристыковаться к пилотируемому кораблю, который доставит людей на Землю, рассказал Чжан на открытии Девятого международного аэрокосмического форума (CCAF) в Ухане.

После успешной высадки следующей миссией КНР в космосе станет строительство научно-исследовательской станции для проведения долгосрочных исследований.

В конце 2022 года Россия и Китай договорились вместе осваивать Луну и строить лунную базу. Стороны подписали соглашение о лунной программе.

Ухань, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»