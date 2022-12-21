Россия и Китай договорились вместе строить лунную базу

Россия и Китай договорились вместе осваивать Луну и строить лунную базу. Соглашение о лунной программе недавно подписано, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Он отметил, что Россия не намерена ждать потепления в отношениях с Западом и будет работать с теми странами, которые готовы сотрудничать. Нельзя допустить перерыва в пилотируемой космонавтике и процессе освоения технологий.

«Мы должны иметь альтернативу, чтобы продолжать пилотируемую космонавтику ради будущих полетов к Луне, в дальний космос. Есть другие страны, которые с нами с удовольствием сотрудничают. Будем строить отношения с ними. Соглашение по лунной программе с Китаем – пример этого. Нельзя замыкаться внутри одной страны, сейчас никто так не поступает», – сказал Борисов в интервью «Ведомостям». Текст опубликован на сайте госкорпорации.

России нужна своя тяжелая ракета для полетов в дальний космос и лунной программы, но этот проект не стоит на первом месте.

«Это не значит, что нужно сворачивать работы и вернуться к ним в 2035 или в 2040 году. Нельзя останавливать процесс освоения технологий, бросать заделы, эти работы будут продолжаться», – заверил глава Роскосмоса.

Освоение Луны – большой проект, требующий средств, новых научных решений. На следующем этапе Россия намерена сотрудничать с Китаем и добиться результатов.

«Мы перейдем к следующей фазе, скорее всего в тесном контакте с китайскими партнерами. Это строительство будущей лунной базы», – добавил Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

В марте Москва и Пекин подписали меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Это будет комплекс экспериментально-исследовательских средств на поверхности Луны или на ее орбите.

Москва, Наталья Рязанова

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