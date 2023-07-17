В России в десять раз выросло число заблокированных доменов в зоне.рф

В России резко подскочило число доменов в зоне.рф, распространявших вредоносное программное обеспечение и попавших за это под блокировку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Координационного центра доменов.RU/.РФ.

По данным центра, в мае 2023 года в зоне.рф было заблокировано 226 таких доменов, а в июне – уже 2642. «И это значительно выше показателей прошлого года: в мае 2022 года было заблокировано 9 доменов, распространявших вредоносное ПО, а в июне – 74», – говорится в сообщении.

Все заблокированные за два последних месяца домены были зарегистрированы на данные граждан КНР, а созданные на них сайты использовались для распространения универсального трояна Evo-gen, поражающего устройства под управлением Android и Windows, вируса-вымогателя Zmutzy.lscpt и трояна VoidBalaur.

Скорость блокировки вредоносных доменов в России остается одной из самых высоких в мире и составляет около 25 часов от подачи жалобы или обнаружения вредоносной активности до прекращения делегирования домена, уточнили в центре.

Москва, Зоя Осколкова

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