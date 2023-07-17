Минцифры приостановит выдачу грантов в сфере IT

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ приостановит выдачу новых грантов на IT-разработки до 1 сентября. Ведомство также проведет аудит уже принятых решений.

Кроме того, будут пересмотрены компетенции сотрудников Российского фонда развития ИТ, обновлен состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок.

Минцифры намерено оптимизировать процессы принятия решений о выдаче грантов для полного исключения влияния на них сотрудников министерства, обеспечения прозрачности и публичности всех этапов запуска и реализации таких проектов.

Вместе с тем, будет перепроверена обоснованность всех отказов в поддержке проектов, а также наличие конфликта интересов. Результаты анализа процессов и аудита проектов Минцифры представит публично, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее замглавы Минцифры Максим Паршин, курировавший, в том числе, вопросы грантовой поддержки ИТ-компаний, был отправлен под домашний арест. Его подозревают во взяточничестве.

Москва, Зоя Осколкова

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