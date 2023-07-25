В России резко выросло число фишинговых писем, отправляемых на почту компаний

В России фиксируется рост числа фишинговых писем, отправляемых на корпоративную почту. Средняя доля нежелательных сообщений, отправленных российским компаниям, составляет 75% от общего числа. Об этом сообщают специалисты по кибербезопасности.

За первые шесть месяцев 2023 года сервис по защите корпоративной электронной почты Bi.Zone заблокировал более 120 млн потенциально опасных писем, пишут «Известия». Чаще всего причиной блокировки стали спуфинг (попытки мошенников выдать себя за надежного отправителя), фишинг, распространение вредоносного программного обеспечения и спам.

«Общее количество фишинга выросло в 2,5 раза с начала года: из 250 писем, отправленных по электронной почте, одно оказывается фишинговым. Это связано с текущей геополитической обстановкой: мошенники используют новостную повестку для атак», – говорят эксперты.

По их словам, с электронного письма начинается 68% целевых атак. Чтобы минимизировать угрозы, компаниям следует обучить своих сотрудников цифровой гигиене, а также использовать специализированные средства защиты.

Москва, Зоя Осколкова

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