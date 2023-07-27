SpaceX отменила старт ракеты с самым тяжелым спутником

Старт ракеты Falcon Heavy с самым тяжелым спутником связи Jupiter 3 отменили за минуту до запуска. Компания SpaceX намерена все же отправить ракету в космос 27 июля.

Старт был запланирован на 23:04 по местному времени 26 июля. За минуту до конца отсчета все операции свернули. Компания не назвала причину отмены старта.

«Команды готовятся к попытке запуска 27 июля. Аппарат и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии», – сообщила пресс-служба SpaceX в сервисе микроблогов.

Jupiter 3 самый тяжелый из созданных ранее телекоммуникационных спутников связи. Он весит 10,1 тонны и может обеспечить пропускную способность до 500 гигабит в секунду.

Ранее SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией мини-спутников Starlink. Причины отмены не назвали, повторный старт запланировали через сутки.

Москва, Наталья Рязанова

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