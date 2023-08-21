В школьную программу включили тему беспилотников

Российских школьников научат противодействовать беспилотникам и использовать их. Об этом говорится в программе курса по начальной военной подготовке для 10-11 классов.

По итогам прохождения обучения школьники будут «иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА».

Ранее о том, что в российских школах будут преподавать основы применения дронов, говорил сенатор Артем Шейкин. Инициативу поддержали в Минобороны и Министерстве просвещения.

В настоящее время специалистов в области БПЛА активно готовят в университетах. Как сообщали в Минобрнауки, общее количество студентов по программам, связанным с производством, обслуживанием и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, составляет около 30 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

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