Индийская лунная станция связалась с орбитальным модулем

Индийская лунная станция «Чандраян-3» успешно установил связь с орбитальным аппаратом перед спуском на поверхность Луны. Ожидается, что спускаемый аппарат «Викрам» сядет в неисследованной области около южного полюса спутника вечером 23 августа, передает NDTV.

Посадочный модуль и орбитальный аппарат установили двустороннюю связь, подтвердила Индийская организация космических исследований (ISRO). Они отметили, что теперь у аппарата больше шансов проработать безопасный маршрут для спуска. Посадочный модуль ищет подходящую для посадки площадку и параллельно отправляет на Землю снимки с обратной стороны Луны.

В ISRO признали, что посадка на лунную поверхность будет сложной, потому что нужно учесть множество факторов. Если все пройдет успешно, аппарат прилунится вечером 23 августа, и Индия станет четвертой страной, побывавшей на спутнике Земли после США, России и Китая.

Попытка России вернуться на Луну после почти 50-летнего перерыва провалилась. Автоматическая станция «Луна-25» сошла на нерасчетную орбиту и разбилась о спутник.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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