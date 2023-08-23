IT-специальности стали самыми популярными среди абитуриентов 2023 года

В 2023 году среди поступающих в колледжи и вузы самыми популярными стали IT-специальности. Об этом сообщили в Минцифры.

Так в заявлениях, поданных в вузы, специальность «Информатика и вычислительная техника» была указана почти 650 тысяч раз, «Информационная безопасность» – 175 тысяч раз и «Компьютерные и информационные науки» – почти 70 тысяч раз.

«Основная приемная кампания завершилась 20 августа. Подать заявление как на бюджет, так и на платное отделение можно было в пять вузов, выбрав в каждом из них до пяти направлений подготовки или специальностей, – говорится в сообщении. – В этом году в вузах был почти миллион абитуриентов».

Направление IT лидировало и среди поступающих в колледжи. Абитуриенты стремились поступить на информационные системы и программирование. Кроме того, пользовались популярностью специальности сестринское дело, лечебное дело, экономика и бухгалтерский учет, а также туризм и гостеприимство.

Москва, Зоя Осколкова

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