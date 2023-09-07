В России окончательно отказались от пейджинговой связи

Пейджинговая связь в России больше не будет предоставляться из-за отказа Минцифры выдавать лицензии. Об этом сообщается в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Технология персонального радиовызова (пейджинга) является устаревшей и в настоящее время на территории Российской Федерации полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

В июне этого года в России истек срок действия всех лицензий, выданных для осуществления связи через пейджеры.

Москва, Зоя Осколкова

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