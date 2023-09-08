Microsoft обвинил Китай в использовании ИИ для влияния на выборы в США

Американская корпорация Microsoft заподозрила Китай в использовании генеративного искусственного интеллекта для вмешательства в выборы в США. Технологический гигант считает, что китайские фейковые аккаунты в соцсетях могут влиять на позицию избирателей.

Microsoft опубликовала отчет о своих выводах, с которым ознакомился телеканал NHK.

Специалисты компании якобы нашли фейковые аккаунты, созданные китайским правительством. Странички имитируют обычное общение американцев в соцсети на английском языке: публикуют посты и шлют сообщения. При этом, все их действия носят политический характер.

Созданные ИИ изображения и сообщения стали более детальными, с их помощью стало легче распространять агитацию. И она влияет на позицию граждан США в преддверии выборов, заявили в корпорации.

В мае МВД Турции обвинило США в манипуляции прессой с целью повлиять на президентские выборы. Вашингтон недоволен курсом Анкары на установление стабильности в регионе, заявило министерство.

Токио, Наталья Рязанова

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