В Госдуме заявили, что мессенджер WhatsApp может быть заблокирован

Зам.председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин в среду, 13 сентября, заявил, что работа мессенджера WhatsApp на территории России может быть пересмотрена, если одной из его функций станет массовое распространение информации.

В своем Telegram-канале Горелкин написал: «Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена».

Ранее сегодня мессенджер WhatsApp сообщил, что запустил функцию каналов. Пока их создание доступно не всем, но в ближайшие месяцы такая возможность может быть доступна каждому пользователю.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»