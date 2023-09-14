В Совфеде не исключают блокировку WhatsApp в России

В мессенджере WhatsApp скоро появится функция создания новостных каналов, что может привести к блокировке сервиса в России. Такой вариант развития событий не исключил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Особую обеспокоенность вызывает обновление приложения WhatsApp от 13 сентября 2023 года, благодаря которому на данном мессенджере появилась возможность создавать новостные каналы, – написал Бондарев в своем телеграм-канале. – Ранее подобная функция была возможна лишь у Telegram, дружественного информационному пространству РФ. Подобное обновление WhatsApp станет доступным в 150 странах до конца 2023 года».

По словам сенатора, мессенджер может стать инструментом для распространения фейков об СВО, Вооруженных силах РФ и российской власти. «Поэтому проработку механизмов борьбы с данными угрозами, возможности блокировки мессенджера не следует исключать», – допустил Бондарев.

WhatsApp принадлежит американской компании Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена). Ранее мессенджер был исключен из списка заблокированных сервисов корпорации, однако теперь превращение его в полноценное СМИ «вызывает огромное и обоснованное беспокойство», поскольку «информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу», отметил сенатор.

Москва, Зоя Осколкова

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