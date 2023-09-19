В России признали виртуальные мобильные номера угрозой безопасности

Виртуальные мобильные номера (DEF-номера) в России признаны угрозой безопасности. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ.

Согласно документу, поправки будут внесены в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования. В частности, в перечень угроз войдет предоставление доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без идентификации.

Сервисы по выдаче виртуальных мобильных номеров планируется блокировать с 1 сентября 2024 года.

В настоящее время мошенники и аферисты могут создать аккаунты с помощью виртуальных DEF-номеров и таким образом обманывать граждан.

Москва, Зоя Осколкова

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