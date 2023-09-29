В Тюменской области запретили полеты дронов

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел в регионе запрет на полеты беспилотников. Дроны можно будет использовать для отдельных видов работ по письменному разрешению местных властей.

«Подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Мера направлена на обеспечение безопасности жителей региона», – сообщил губернатор в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что запрет не коснется применения дронов в сельском хозяйстве и в добывающей промышленности. С письменного разрешения органов местного самоуправления дроны можно будет использовать для геодезических работ, обследования нефтегазопроводов, ЛЭП, объектов водоснабжения и водоотведения и других работ.

В ряде регионов России уже установлены запреты на использование беспилотников гражданами. В Бурятии такое решение принято в октябре 2022 года, но теперь региональные власти снимут некоторые ограничения ради развития беспилотной авиации.

Тюмень, Наталья Рязанова

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