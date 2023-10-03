Пользователи жалуются, что iPhone 15 Pro и Pro Max перегреваются

Спустя несколько дней после поступления в продажу нового iPhone 15, в сет стали появляться о чрезмерном перегреве моделей Pro и Pro Max.

Некоторые обладатели телефона, в частности, жалуются, что как при повседневном использовании, так и во время зарядки, у задней панели iPhone значительно повышается температура. Теперь Apple решает эту проблему, обещая исправить недочет.

«Мы определили некоторые условия, которые могут привести к тому, что iPhone будет нагреваться сильнее, чем ожидалось», – говорится в заявлении Apple для Cnet. – Ваше устройство может нагреваться в течение первых нескольких дней после настройки или перезагрузки из-за повышенной фоновой активности».

«Мы также обнаружили ошибку в iOS 17, которая затрагивает некоторых пользователей и будет исправлена ​​в обновлении программного обеспечения. Другая проблема связана с некоторыми недавними обновлениями сторонних приложений, которые вызывают перегрузку системы. Мы работаем с этими разработчиками над исправлениями, которые реализуются», – говорится в релизе производителя гаджетов.

По данным Cnet, среди приложений, вызывающих перегрев телефона, – Instagram* и Uber, а также популярная гоночная видеоигра Asphalt 9. Оставаясь активными в в фоновом режиме, то есть продолжая отправлять периодические уведомления, эти приложения будут создавать чрезмерную нагрузку на чип A17 Pro, в результате чего iPhone будет нагреваться сильнее, чем обычно.

Добавим, что в России новые айфоны можно купить на в магазинах мобильной связи и в онлайн-маркетах с начала октября. Цены стартуют от 131 тысячи рублей, в зависимости от модели.

Москва, Елена Васильева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2023, РИА «Новый День»