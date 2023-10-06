Разработаны правила использования цифрового паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало и отправило на утверждение в правительство правила использования цифрового паспорта, согласно которым в ряде бытовых ситуаций его можно будет предъявлять вместо бумажного аналога, например, для подтверждения возраста при покупке алкоголя или при заселении в гостиницу.

В пояснительной записке, размещенной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в частности, говорится: «Проектом постановления утверждаются Правила применения мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для представления сведений о гражданине Российской Федерации в электронной форме, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо в иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации. …Цифровой паспорт можно будет использовать, в частности, для подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака, при посещении музея, посадке на поезд дальнего следования, для установления личности в банке, госучреждении, для заселения в гостиницу. Такой возможностью смогут воспользоваться те, кто разместил биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), а также те, кто разместил в приложении «Госуслуги» скан загранпаспорта, водительского удостоверения или паспорта болельщика или сдал биометрию в МФЦ».

Москва, Иван Бабурин

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