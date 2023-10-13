Более половины населения Земли пользуется смартфонами

55% от общего населения Земли пользуются смартфонами. Об этом говорится в ежегодном отчете о состоянии мобильного интернета Ассоциации операторов мобильной связи GSMA.

Согласно исследованию, 92% населения нашей планеты живет в зонах покрытия сотовой связью. При этом 4,6 млрд человек являются пользователями интернета, 4 млрд из них выходят во всемирную сеть при помощи смартфонов.

В то же время 3,4 млрд человек по-прежнему не имеют доступа к сети. Большая часть из них проживают в Африке и Южной Азии.

Доступ к самым прогрессивным и быстрым сетям имеют жители США, Тихоокеанского района и Восточной Азии, там пользуются в основном форматом 4G. Тогда как в странах Африки и на Ближнем Востоке большинство пользователей подключены к устаревшими по сегодняшним меркам сетями третьего поколения.

Лондон, Зоя Осколкова

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