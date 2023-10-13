Дуров объяснил, почему не удаляет каналы ХАМАС в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в пятницу, 13 октября, заявил, что не блокирует каналы движения ХАМАС из-за того, что это приведет к ухудшению ситуации на Ближнем Востоке, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Павлом Дуровым, в частности, говорится: «Для Telegram было бы не сложно удалить каналы палестинского исламистского движения ХАМАС, но это привело бы к усугублению и без того тяжелой ситуации на Ближнем Востоке. На этой неделе ХАМАС использовал платформу, чтобы предупредить жителей израильского Ашкелона об обстрелах перед тем, как начать ракетные удары. Помогло бы закрытие их канала спасти жизни или поставило бы под угрозу больше жизней?»

«Всегда соблазнительно действовать под влиянием эмоциональных импульсов. Но такие сложные ситуации требуют тщательного рассмотрения, при котором также следует учитывать различия между социальными платформами. В отличие от других платформ, где пользователи видят шок-контент, который продвигается алгоритмами, в Telegram люди читают только те каналы, на которые сами подписались, что делает маловероятным использование Telegram для значительной помощи пропаганде», – отметил основатель Telegram.

Дубаи, Иван Бабурин

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