Канадским госчиновникам запретили пользоваться Kaspersky

Председатель Совета казначейства Канады Анита Ананд с целью обеспечения безопасности государственной информации и правительственных сетей в понедельник, 30 октября, запретила сотрудникам государственных ведомств на служебных мобильных устройствах использовать продукцию компании Kaspersky и приложения социальной сети WeChat, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства Канады, говорится: «Сегодня председатель Совета казначейства Анита Ананд объявила о запрете использования приложений WeChat и Kaspersky на государственных мобильных устройствах. Приложения WeChat и Kaspersky будут удалены с государственных мобильных устройств, также пользователям будет запрещено загружать эти приложения в будущем. Эта мера принята для обеспечения безопасности государственной информации и правительственных сетей Канады. Решение ступает в силу 30 октября».

Оттава, Иван Бабурин

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