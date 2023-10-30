Владелец Telegram пригрозил блокировать каналы, призывающие к насилию, как в Дагестане

Владелец Telegram Павел Дуров в понедельник, 30 октября, заявил, что будет блокировать каналы, которые, как в Дагестане преследуют людей по религиозному или национальному признаку.
В сообщении в своем канале Павел Дуров написал: «Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше («Утро Дагестана»,-прим.ред.)), будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира».
«Преследование людей по религиозному или национальному признаку недопустимо», – добавил владелец Telegram.
Дубай, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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