В Минцифры поддержали идею создания кибервойск

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержали идею формирования в России кибервойск. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме CNews.

«По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки. Сейчас контрактная служба работает, люди идут и заключают договоры. Если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением», – отметил глава Минцифры.

Впервые идея о создании кибервойск была озвучена в российском правительстве весной прошлого года. Затем в июне 2023 года в комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложили сформировать кибервойска в структуре Росгвардии.

В настоящее время отсрочка от службы по призыву предоставляется гражданам РФ в возрасте до 30 лет, работающих в аккредитованных IT-компаниях. В список имеющих право на отсрочку входят 195 специальностей в сфере IT и связи.

Москва, Зоя Осколкова

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