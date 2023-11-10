В регионах России упала скорость мобильного интернета – исследование TelecomDaily

За год скорость мобильного интернета в регионах снизилась с 20 до 18,7 Мбит/с, выяснило агентство TelecomDaily путем замеров. При этом в Москве показатель увеличился более чем на 20% – с 51 до 63,2 Мбит/с, сообщил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков газете «Известия».

Он объяснил рост скорости в Москве тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов связи. «Это крупнейший рынок в стране, и конкуренция заставляет постоянно повышать качество связи», – считает Кусков. Он обратил внимание на то, что в Москве сосредоточены федеральные органы власти, крупный бизнес и вопрос поддержания быстрого доступа в интернет – это необходимость.

Что касается регионов, то их снабжают оборудованием, ставшим дефицитным из-за санкций, по остаточному принципу, указал эксперт. По словам Кускова, поддерживать качество связи в регионах специалисты пытаются, расширяя диапазон за счет частот 4G, изначально предназначенных для других радиотехнологий.

Как отметил сотрудник компании-партнера нескольких мобильных операторов, снижение скорости в регионах является следствием того, что дефицит оборудования накладывается на постоянный рост мобильного интернет-трафика. Согласно данным Минцифры, за первое полугодие текущего года мобильный интернет-трафик в стране составил 19,6 млрд Гб, что на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Меж тем в Минцифры отрицают падение скорости мобильного интернета в стране. Более того, в ведомстве заявили, что не видят предпосылок для снижения скорости интернета. «За два пандемийных года, когда объем мобильного трафика вырос на 70%, операторы усилили свои сети, был создан достаточный запас прочности, а сейчас мы не наблюдаем такого роста трафика, – подчеркнули в Минцифры.

Москва, Наталья Петрова

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