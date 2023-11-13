Мантуров: опытный истребитель Checkmate соберут в 2025

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate появится в России до конца 2025 года. Самолетом уже заинтересовались иностранные покупатели, добавил министр.

По его словам, проект самолета изменили, чтобы он был максимально интересен для других стран. В частности, скорректированы системы управления и вооружение.

«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года. Интересанты есть. За эти два года мы собрали запросы, внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете», – приводят слова Мантурова «Известия».

Министр не уточнил, какие именно страны заинтересовались покупкой российского истребителя. Мантуров допустил, что в дальнейшем возможна кооперация с зарубежными компаниями, но в ближайшей перспективе истребитель будут строить только в России.

Летом 2021 года лёгкий тактический однодвигательный самолёт «Сухой» с названием ЛТС Checkmate представили президенту РФ Владимиру Путину. В «Ростехе» подчеркнули, что самолет сочетает инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта.

Москва, Наталья Рязанова

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