Развитие ИИ позволит людям работать всего три дня в неделю

Билл Гейтс не видит угрозы рынку труда в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом основатель компании Microsoft рассказал в подкасте на платформе Spotify.

«Если в конечном итоге вы попадете в общество, где вам придется работать всего три дня в неделю, это, вероятно, хорошо», – отметил американский миллиардер.

Гейтс считает, что нейросети способны облегчить жизнь большого количества людей, позволив работать меньше. По его мнению, развитие технологий не приведет к тому, что люди будут массово терять работу. Гейтс напомнил, что сто лет назад большая часть человечества работала в сельском хозяйстве, а затем просто перешла к новым видам деятельности.

Проведенный ранее опрос показал, что больше половины жителей России считают, что развитие искусственного интеллекта изменит жизнь людей к лучшему. Однако есть и те, кто уверены, что ИИ может быть использован для совершения преступлений.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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