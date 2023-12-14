Первый российский морской дрон направили на испытания в зону СВО

Первый российский безэкипажный катер (морской надводный дрон) под рабочим названием «ББКН «Одуванчик» построен и отправляется на испытания в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

Он подтвердил, что до конца года планируется построить десять таких катеров, которые также пройдут испытания в войсках. Это будет первая опытная партия, отметил он, передает РИА «Новости».

Отечественные морские дроны будут развивать скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 километров. В качестве полезной нагрузки весом до 600 килограммов можно использовать тротил, специальные грузы, средства сопровождения и разведки, сообщил ранее Даниленко. Кроме того, катер можно применять как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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