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Четверг, 14 декабря 2023, 17:21 мск

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Путин высказался о двойниках и угрозе искусственного интеллекта

Скриншот прямой трансляции

Президент России Владимир Путин считает, что остановить развитие искусственного интеллекта невозможно, но никто не может предсказать, куда это приведет. Мировые лидеры должны оговариваться об отношениях в этой сфере.

Глава государства ответил на вопрос восьмилетней девочки, которая хотела узнать, правда, ли что в будущем роботы смогут заменить ее родных. «Бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – подчеркнул российский лидер.

«Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. Значит, нужно возглавить. Но чем закончится это развитие, никто не знает. Когда поняли, что ядерное оружие – угроза, начали договариваться. Так же будет и с искусственным интеллектом», – выразил уверенность Путин.

Кроме того, вопрос президенту на «прямой линии» задал студент из Санкт-Петербурга, который использовал технологию дипфейк (deepfake) и предстал на экране в образе Путина. Он поинтересовался, много ли у президента двойников?

Российский лидер указал, что, по его мнению, только он сам может быть похож на него и говорить его голосом. «Это мой первый двойник», – отметил Путин, указывая на изображение на экране.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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