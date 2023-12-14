Путин высказался о двойниках и угрозе искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин считает, что остановить развитие искусственного интеллекта невозможно, но никто не может предсказать, куда это приведет. Мировые лидеры должны оговариваться об отношениях в этой сфере.

Глава государства ответил на вопрос восьмилетней девочки, которая хотела узнать, правда, ли что в будущем роботы смогут заменить ее родных. «Бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – подчеркнул российский лидер.

«Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. Значит, нужно возглавить. Но чем закончится это развитие, никто не знает. Когда поняли, что ядерное оружие – угроза, начали договариваться. Так же будет и с искусственным интеллектом», – выразил уверенность Путин.

Кроме того, вопрос президенту на «прямой линии» задал студент из Санкт-Петербурга, который использовал технологию дипфейк (deepfake) и предстал на экране в образе Путина. Он поинтересовался, много ли у президента двойников?

Российский лидер указал, что, по его мнению, только он сам может быть похож на него и говорить его голосом. «Это мой первый двойник», – отметил Путин, указывая на изображение на экране.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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