В России утвердили правила уничтожения беспилотников

В России утвердили правила уничтожения и подавления беспилотных аппаратов. Соответствующий приказ был подписан Министерством внутренних дел.

В документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, речь идет о беспилотных воздушных, подводных и надводных судах и аппаратах, беспилотных транспортных средствах и иных автоматизированных комплексах.

Согласно приказу, любой дрон может быть сбит «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения».

Решение об уничтожении беспилотника принимает «уполномоченное должностное лицо», в частности, это могут сделать министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, руководители территориальных органов, их заместители и другие.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам вражеских беспилотников с начала специальной военной операции на Украине. Чаще всего дроны сбивают в приграничных областях – Белгородской, Брянской и Курской. Кроме того, БПЛА долетали до Подмосковья, Крыма, Рязанской, Калужской и Воронежской областей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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