Россия выбыла из топ-100 стран по скорости мобильного интернета

Россия опустилась с 99-го на 102-е место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом. По мнению специалистов, это хороший результат, так как РФ продолжает развивать сети несмотря на санкционное давление и прекращение поставок оборудования. В таких тяжелых условиях российским операторам удалось сохранить качество связи.

В октябре 2023 года Россия занимала 99-е место, а в ноябре 2022 года – 88-е. В ноябре текущего года страна переместилась на 102-ю позицию, пишут «Известия» со ссылкой на данные американской компании Ookla. Информацию о параметрах доступа аналитики собирают по всему миру с помощью приложения Speedtest.

Россию опередили Узбекистан (99-е место), Индонезия (100-е) и Тунис (101-е). Первые же три места в рейтинге заняли ОАЭ, Катар и Кувейт. В целом по всему миру в ноябре 2023-го скорость мобильного интернета выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя скорость при передаче данных от абонента 11 Мбит/с – на 18,5% выше, чем в ноябре 2022-го.

По мнению специалистов по проектированию сотовых сетей, данные рейтинга не свидетельствуют о деградации сотовой связи в России. Потеря позиции говорит лишь о росте скорости в отдельных странах и в мире в целом – следствие массового внедрения на мировом рынке 5G.

При этом РФ находится под санкциями, что влияет на поставки сетевого оборудования. Несмотря на это операторам удалось нарастить среднюю скорость загрузки через мобильный интернет на 10%, чуть выросла и скорость передачи данных от абонента. Величина пингов (то есть задержек при передаче пакетов с информацией) за год практически не изменилась.

В Минцифры не видят предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России. «Стратегия развития отрасли до 2035 года предполагает увеличение скорости доступа в интернет за счет вложений операторов в развитие инфраструктуры, а также постепенный переход на отечественное оборудование», – сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что активное развитие сетей 5G на отечественном оборудовании начнется с 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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