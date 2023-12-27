В 2023 году число мошеннических сайтов выросло на 86%

Специалисты по кибербезопасности раскрыли число интернет-порталов, которые могут использоваться в мошеннических целях. В 2023 году было обнаружено более 207 тысяч таких ресурсов.
Наибольший рост числа мошеннических сайтов наблюдался в марте, сентябре и октябре, сообщили «Известиям» в компании Bi.Zone. В эти периоды было зафиксировано больше всего доменов, которые маскировались под площадки для розыгрыша призов.
Самая популярная схема обмана – фишинг. Вместе с тем, злоумышленники постоянно «улучшают» техники социальной инженерии, финансовые организации переходят в цифровой формат, да и в целом растет востребованность онлайн-сервисов.
Еще одна распространенная уловка злоумышленников – «быстрый заработок». Под предлогом выгодных вложений они привлекают жертв на сайт, имитирующий страницу крупной российской или мировой компании, говорят эксперты. При регистрации пользователи вынуждены отвечать на вопросы конфиденциального и финансового характера, а также предоставлять персональные данные.
Кроме того, нередки случаи кражи доменов, на которых злоумышленники затем размещают фишинговый контент.
Москва, Зоя Осколкова
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