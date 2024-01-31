Второй энергоблок Курской АЭС остановлен после 45 лет работы

Энергоблок №2 Курской АЭС остановлен в связи окончанием срока его эксплуатации. Реактор работал на протяжении 45 лет. Об этом сообщает «Росэнергоатом».

«31 января 2024 года в 04:01 мск энергоблок №2 Курской АЭС с реактором РБМК-1000 планово остановлен в связи окончанием срока его эксплуатации. Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России», – говорится в сообщении.

На Курской АЭС, как и на Ленинградской в свое время, реализуется смена поколений энергоблоков. Изначально реактор был рассчитан на 30 лет работы. После глубокой технической модернизации срок службы решено было продлить еще на 15 лет.

«За период работы в режиме генерации второй энергоблок выработал более 256 млрд кВтч электроэнергии. Такого объема достаточно для обеспечения на современном уровне электропотребления 4,3 миллионов жителей России в течение всего 45-летнего срока эксплуатации энергоблока», – добавили в пресс-службе госкорпорации.

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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