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Вторник, 6 февраля 2024, 08:54 мск

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Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за БПЛА

Над Россией увеличивается площадь радиолокационного поля для контроля за беспилотниками на низких высотах. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий в интервью РИА «Новости».

«Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются», – рассказал он.

Савицкий добавил, что радиолокационное поле вокруг Москвы построено в основном на радиолокационных средствах концерна. Речь идет как о средствах, приспособленных работать в новых условиях, так и о тех, которые ранее использовались для обнаружения низколетящих целей, пояснил он.

Также «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА, которая определяет координаты и анализирует беспилотники, отметил специалист. Эта система, по его словам, предполагает наличие нескольких разнесенных в пространстве радиолокационных станций. Сейчас начата работа по выбору мест установки нового оборудования, уточнил он.

После начала российской специальной военной операции на Украине ВСУ практически ежедневно предпринимают попытки атаковать российские регионы в Центральном федеральном округе при помощи беспилотников. Силы ПВО сбивают украинские дроны над Белгородской, Брянской, Курской областями и другими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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