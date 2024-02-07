РБК: немецкая SAP закроет облачные сервисы для россиян с 20 марта

Немецкая компания SAP предупредила российских клиентов о прекращении доступа к облачным сервисам с 20 марта 2024 года. Эксперты усомнились, что бизнес успеет вовремя перенести данные на российские аналоги сервиса.

Немецкий IT-гигант перестал заключать новые контракты с российскими пользователями после начала СВО. Решениями компании пользовались около 1,5 тыс. государственных организаций, компаний в сфере финансов, логистики, производства, включая нефтегазовую и металлургическую промышленность. После сужения функционала до облачных сервисов, часть бизнеса перешла на отечественные аналоги, но многие компании не стали переносить данные с SAP. По данным РБК, в числе клиентов были ОАО «РЖД», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Аэрофлот», X5 Group.

Российская «дочка» немецкого гиганта «САП СНГ» разослала клиентам письмо с предупреждением, что с 20 марта 2024 года SAP прекратит доступ клиентов из России к своим облачным услугам. Фирма получила уведомление от материнской компании, которая сослалась на ужесточение антироссийских санкций. Компания готова «без промедления» досрочно разорвать договор на услуги со всеми желающими.

Эксперты заявили, что российский бизнес адаптировался к условиям обслуживания и не испытывал трудностей. Прекращение доступа к облачным сервисам стало последним этапом ухода немецкой компании с российского рынка. Это принесет трудности тем, кто занимается экспортом или имеет совместные проекты за рубежом. Оставшимся клиентам придется действовать очень быстро, но все равно велик риск не успеть забрать все данные до 20 марта.

«Сроки очень жесткие. Если начать сегодня, успеть практически невозможно. Делать это нужно было, когда SAP объявила о прекращении поддержки своих традиционных продуктов», – считает сооснователь «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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