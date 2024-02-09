С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя с военным спутником. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В 10 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – говорится в сообщении.

Спутник вышел на целевую орбиту и был принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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