В России создали телевизор на солнечной батарее

Команда из Чечни создала прототип телевизора, работающего от солнечной энергии. Разработчики заявили, что их телевизор на солнечных панелях «не имеет аналогов в мире», передает РИА Новости.

«Команда студентов и разработчиков из Чечни представила прототип телевизионной панели с полностью отечественной системой автономного электропитания, которая заряжается от солнечной батареи. Главное в разработке – метод крепления телевизионной панели, в том числе к зеркальной поверхности», – сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

32-дюймовый телевизор «ГринТВ» имеет встроенные солнечные панели и может крепиться на любую поверхность. Уникальная технология присосок не оставляет следов, потому что крепится без клеевого состава или отсасывания воздуха.

При этом, даже небольшие панели полностью обеспечивают автономное электропитание и выдают большую мощность. Подключение к источнику сигнала будет происходить через Wi-Fi.

Проект существует пока только в виде одного прототипа. Создатели отметили, что такие телевизоры будут удобны для аэропортов и подобных больших помещений с открытым пространством.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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